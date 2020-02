Beethoven Bagatelles.

Interpret: Tanguy de Williencourt

Label: Mirare

EAN: 3760127224938

Das Beethoven-Jahr ist, was CD Neuerscheinungen betrifft, voll im Gange. Symphonien-Zyklen, Kammermusikgesamtaufnahmen und Einspielungen der Klaviersonaten werden fast im Wochen- oder Monatstakt veröffentlicht. Einige Künstlerinnen und Künstler heben sich mit besonderen Programmen ab, wie der Pianist Tanguy de Williencourt mit seiner neuen CD.

Denkt man an Beethovens Musik, kommen einem wohl zuerst die Symphonien in den Sinn, oder die Klaviersonaten oder Streichquartette oder seine einzige Oper Fidelio. Woran selbst geneigte Musikgenießer nicht oder erst danach denken werden, sind die vielen kleinen Werke, die neben den zuvor genannten eher unterhalb der Wahrnehmungsschwelle darben. Umso schöner ist es dann, wenn sich ein Pianist wie Tanguy de Williencourt genau mit solchen „Kleinigkeiten“, wie Beethoven seine Bagatellen für Klavier solo bezeichnet hat, beschäftigt. Vor allem, weil sich darunter doch auch das wohl bekannteste Klavierwerk Beethovens überhaupt befindet.

Tanguy de Williencourt nimmt uns mit auf eine knapp 45 Minuten dauernde Reise quer durch die gesamte Schaffenszeit Beethovens. Von den sieben Bagatellen op.33 über die eher lose Zusammenstellung der elf Bagatellen Op. 119 bis hin zum „Ciclus von Kleinigkeiten“, den sechs Bagatellen op.126, den letzten Klavierstücken, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht werden sollten. Eine stilistische Tour, anknüpfend an Mozart und Haydn bis hin zu moderneren und experimentellen Formen der späten Schaffensperiode, die in den späten Streichquartetten ihren Höhepunkt findet. Williencourt versprüht in seiner Aufnahme die notwendige Leichtigkeit, zollt diesen kleinen Kostbarkeiten aber den Respekt, den sie verdienen. Es muss also nicht immer Mondschein, Appassionata oder Hammerklavier sein, denn diese Beethoven Bagatellen sind, wie der Wiener sagen würde, „sicher ka Bagadö“! (mg)