Interpret: Nizhni Novgorod Soloists Chamber Orchestra, Maxim Emelyanychev

Label: Aparté

EAN: 5051083140102

Nischni Nowgorod ist die fünftgrößte Stadt Russlands, liegt ca. 400 Km östlich von Moskau an der Wolga und spielt seit einigen Jahren, neben dem Sport, auch eine immer bedeutendere Rolle im Musikleben. Das beweist unsere aktuelle CD der Woche mit dem Nischni Nowgorod Soloists Chamber Orchestra.

Bei Nischni Nowgorod und Musik denkt man wohl zuerst an den Pianisten Daniil Trifonov. Seine Klavierkollegen Igor Levit und Denis Kozhukhin stammen ebenfalls aus dieser russischen Metropole und auch die Musikerinnen und Musiker , die sich unter dem etwas sperrigen Namen Nischni Nowgorod Soloists Chamber Orchestra versammeln sind allesamt Studenten, Absolventen oder Lehrende am dortigen Konservatorium. Unter der Leitung von Maxim Emelyanychev haben sie nun bei Aparté eine spannende CD mit Beethoven und Brahms veröffentlicht. „Noch eine Eroica?“ könnte sich der eine oder die andere unter Ihnen fragen, doch diese Aufnahme ist es wirklich wert, gehört zu werden.

Dass Maxim Emelyanychev aus der historischen Musikszene stammt und sich auch das Orchester in den vergangenen Jahren mit der historisch informierten Musizierpraxis beschäftigt hat, hört man von den ersten Takten weg. Stringent und transparent wird hier frisch aufgespielt. Satt aber doch herrlich durchlässig der Streichersatz, so dass die Holzbläser auch im Piano strahlen können. Das kommt vor allem im 2. Satz, dem Trauermarsch, wunderbar zur Geltung. Und wenn es dann doch zur Sache geht, wie im Finale, lässt Emelyanychev die Zügel ein bisschen lockerer und Hörner und Trompeten auch einmal ein wenig scheppern. So ist dem Dirigenten mit seinem Orchester eine wirklich abwechslungsreiche, dynamisch höchst differenzierte Lesart der 3. Beethoven gelungen. Die Brahms’schen Haydnvariationen sind dazu eine schöne Zugabe. (mg)