Beethoven-Bücher.

In dieser Stunde stehen drei Bücher über Ludwig van Beethoven im Zentrum: Jan Caeyers Biographie Der einsame Revolutionär (vollständig neu bearbeitet anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten in Zusammenarbeit mit dem Beethoven-Haus, Bonn), Christian Thielemanns griffig zu Papier gebrachte Beschäftigung Meine Reise zu Beethoven und Jan Assmanns außerwöhnliche Publikation Kult und Kunst. Beethovens Missa Solemnis als Gottesdienst. Marion Eigl hat mit dem renommierten Ägyptologen und Kulturwissenschaftler am Telefon über das Werk, die Umstände seiner Entstehung und Beethovens Gottesbegriff gesprochen.

