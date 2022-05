Beethoven in Neapel.

Interpreten: The Erlkings

Label: Rhythmic Dog

EAN: 9120071700294

Die Liederband The Erlkings, das sind in der Stammbesetzung vier Musiker: Bryan Benner als Leadsänger mit Gitarre, Ivan Turkalj spielt Cello und ist verantwortlich für das Label Rhythmic Dog, Simon Teurezbacher singt den Bass mit der Tuba und Thomas Toppler sorgt für das rhythmische Unterfutter und den Luxus einer Vibraphonbegleitung. Für die aktuelle und erste Auseinandersetzung mit Liedern von Ludwig van Beethoven hat die launige Kreativtruppe den Manolinenvirtuosen Marcello Smigliante Gentile mit an Board geholt. Mit Ludwig, Ludwig van Beethoven auf in den Süden – Inspiration pur findet Musikchefin Ursula Magnes

Diesen Aufgang zu Beethovens Adelaide muss man gehört haben. Das hätte sich der Textdichter Friedrich von Matthison wohl nicht träumen lassen. „Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten“, tja, die ersehnte Adelaide taucht mit der unverwechselbaren Stimme von Bryan Benner, übersetzt ins Englische und dem Arrangement der Erlkings Mitten in Neapel auf oder auch unter.

Auch in Johann Wolfgang von Goethes Mailied treffen die Erlkings den Kern des Liedes. Sie steigen quasi von Innen heraus und verblüffen mit ihrer direkten Übersetzung mit dem, was Komponist und Textdichter gemeint haben könnten – wirklich wissen tut das niemand. Wer’s behauptet macht sich verdächtig.

Auch der erste Liedzyklus An die ferne Geliebte mit dem ursprünglichen Text von Alois Jeitteles hält dem Erlkings-Crashtest in Neapel stand. Und Beethoven? Hat es sich vielleicht so erhofft, hat sich aber nicht überwunden die Band zu engagieren: The Erlkings musizieren Lieder von Beethoven. 138 Crowfunder haben diese wunderbare Reise ermöglicht. (um)

