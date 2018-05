Home Rubato Beethoven-Gewinner Rodolfo Leone.

Letztes Jahr gewann der junge Italiener Rodolfo Leone den Internationalen Beethoven Klavier Wettbewerb in Wien. Damit verbunden waren Preisgeld, ein Bösendorfer-Flügel und eine CD-Produktion. Jetzt ist die Aufnahme, entstanden im Liszt Geburtsort Raiding, erschienen. Und sie macht ziemlich neugierig auf den jungen Künstler, der akribisch am Klang arbeitet und für sein Debüt zwei „Brocken“ ausgewählt hat: die Hammerklavier- und die Waldstein-Sonate. Ursula Magnes hat mit Rodolfo Leone über seinen Lehrer Fabio Bindini, die Frage nach einer italienischen Klavierschule, finale Lehrzeit in Los Angeles und die kaum vorhandene Zeit für Hobbies gesprochen. Arabella Fenyves präsentiert Ausschnitte aus dem Gespräch und aus der neuen Beethoven-CD.