Home Startseite Mit Beethoven durch die Krise.

Im Gespräch mit Musikchefin Ursula Magnes schaut Susanne Schicker, leitende Kuratorin des Wiener Beethoven-Jahres, kurz zurück, Stichwort Fidelio in der Fassung von 1806 im Theater an der Wien und „Fest der Freude“ am Wiener Heldenplatz und gleichwohl auf zukünftige Ereignisse im Rahmen der Wiener Beethoven-Aktivitäten: das Filmfestival am Rathausplatz, Gemeindebaukonzerte, „Beethoven am Himmel“ mit der Premiere von Wolfgang Mitterers „9 in 1“, die Gesprächsreihe „Let’s talk about Beethoven“ im Haus der Musik sowie „Inside Beethoven – Das begehbare Ensemble“ ebenfalls im Haus der Musik.