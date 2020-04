Home Brusattis Beethoven Les Adieux und serioso.

Von Festnetz zu Festnetz. Otto Brusattis Radio-Stimme bleibt unverkennbar. So hatten wir uns die Produktion der 7. Ausgabe der Sendereihe auch nicht vorgestellt. Doch den Umständen entsprechend, ein ernstes Programm: Beethovens Lebewohl für seinen Habsburgischen Gönner Erzherzog Rudolf von Österreich, nachmalig Erzbischof in Olmütz und Widmungsträger zahlreicher Werke. Die Lebewohl-Sonate op. 81a, in einer Liveaufahme mit Evgeny Kissin aus dem Wiener Musikverein, 2006. Das Quartetto serioso op. 95 in einer bahnbrechenden Interpretation aus dem Jahr 1979 mit dem Alban Berg Quartett und frische Kost mit dem Dänischen Kammerorchester unter Ádám Fischer. Eingesträute Literatur zum ernsten, aktuellem Alleinsein passend: ein Ausschnitt aus „Die Abschiede“ von Friederike Mayröcker.