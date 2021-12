Beethoven Piano Concertos.

Interpreten: Gianluca Cascioli, Ensemble Resonanz, Riccardo Minsasi

Label: Harmonia Mundi

EAN: 3149020943991

Mit der Musik von Carl Philipp Emmanuel Bach hat die Zusammenarbeit zwischen Riccardo Minasi und dem Ensemble Resonanz begonnen und sich etwa über Wolfgang Amadé Mozarts drei letzte Symphonien weiterentwickelt. Von letzterem konnte man sich im Wiener Konzerthaus auch ein Live-Hörbild machen. Jetzt also zwei Beethoven-Überraschungen gemeinsam mit dem quirligen italienischen Pianisten Gianluca Cascioli. Wieviel Neues und Reizvolles in dieser Aufnahme steckt verrät Musikchefin Ursula Magnes.

Schon das erste Arpeggio des 4. Klavierkonzertes von Ludwg van Beethoven lässt aufhorchen. So frei und doch so kompakt in Dynamik und Phrasierung. Geht das? Gianluca Cascioli und Riccardo Minasi haben sich die Mühe gemacht das Manuskript eines Kopisten mit handschriftlichen Notizen Beethovens zu entziffern. Zu finden im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Eine Aufgabe, die mit Sicherheit viel Sitzfleisch erfordert – umso energiegeladener die daraus resultierende Interpretation. Minasi reißt nicht an, er formt – und das wirklich erstaunlich packend in Klang und Artikulation. Ein Reißbrett mit Herz!

Wohltuend Routine befreit erklingt auch der dritte Satz des 4. Klavierkonzertes. Ungewohnte Akzente stören den Wiener Klassik-Schlummer – erstaunlich, dass ob so viel Freiheit und Agogik kein Schlamassel entsteht.

Zur Ergänzung dieser Neuinterpretation Beethovens eigenhändige Transkription seines Violinkonzertes für Klavier. In der Kadenz findet sich ein launiger Schlagabtausch mit der Pauke. Frische Beethoven-Kost für neugierige Hörerinnen und Hörer. Das Besondere daran ist die Balance zwischen Tüftelei und Gesamtklang. Großes Beethoven-Kino mit detailreichem Zoom-Faktor. (um)