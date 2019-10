Mit Beethoven zum Heurigen! So lautet das Motto der aktuellen Mélange mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer. Rund 80 Wohnungen hat Beethoven in Wien „bewohnt“ und Nachbarn als auch Vermieter mehr als einmal vergrault. So ergibt sich ein herrlicher Beethoven-Spaziergang vom 1. Bezirk nach Grinzing mit musikalischen Raritäten. So zum Beispiel das Duett zwischen Marzelline und Leonore aus der gefloppten Fidelio-Fassung aus dem Jahr 1805 oder eine der Lieblingsaufnahmen von Dominique Meyer, die Missa Solemnis mit Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Walter Berry, dem Wiener Singverein und den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan: „Man trifft den Himmel, wenn man das hört.“ Und: Beethoven!

