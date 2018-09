Home CD der Woche Beethoven: Symphonien 2 und 7.

Interpret: Wiener Symphoniker, Philippe Jordan

Label: Wiener Symphoniker

EAN: 4260313960156

Nach den Symphonien eins und drei, sowie vier und fünf setzen die Wiener Symphoniker ihre „Road to Beethoven“ genannte Gesamteinspielung aller Symphonien von Ludwig van Beethoven nun mit den Symphonien zwei und sieben des großen Meisters fort.

Es war ein breit angelegter Konzertzyklus im goldenen Saal des Wiener Musikvereins im Frühjahr und Frühsommer 2017, der den Wiener Symphonikern die Gelegenheit gegeben hat, sämtliche Symphonien von Ludwig van Beethoven aufzuführen und gleichzeitig für die geplante Gesamtaufnahme mitzuschneiden. Im Halbjahresrhythmus erscheinen nun die jeweiligen CDs, so dass bis zum 250. Geburtstag im Jahr 2020 die Gesamtausgabe vorliegt. Dieser Tage wird CD Nummer drei mit der zweiten und siebenten Symphonie veröffentlicht und es ist eine großartige Fortsetzung des bisher schon Präsentierten.

Philippe Jordan hat seine Beethoven Interpretation als gute Mischung aus Wissen um die historische Art der Musizierweise und den klanglichen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts angelegt. Schlank und transparent im Ton, knackig und stringent in der Interpretation – so klingen die beiden Meisterwerke Beethovens auf dieser CD. Man spürt immer wieder den Zug nach vorne, wie im Scherzo der Zweiten oder dem Allegretto der Siebenten. Da steht nichts, alles ist im Fluss. Der Rhythmische Aspekt dominiert die siebente Symphonie, die von vielen Beethoven Liebhabern als seine Originellste angesehen wird. Beethoven soll ja bei diesem Projekt nicht als Monument wahrgenommen werden, sondern „natürlicher, direkter und menschlicher“ präsentiert werden, wie es in einer Presseaussendung heißt. Ob es durch Interpretation tatsächlich möglich ist, einem Komponisten als Mensch näher zu kommen, vermag ich nicht zu sagen, seiner Musik jedoch, ohne den Anspruch des „Originalen“ zu erheben, gerecht zu werden, das gelingt in dieser Aufnahme wunderbar und ich freue mich schon jetzt auf die verbleibenden 3 Symphonien, die den Zyklus gegen Ende 2019 dann komplettieren werden. (mg)