Beethoven: Tripelkonzert, Symphonie Nr.7.

Interpret: Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma, Daniel Barenboim, West-Eastern Divan Orchestra

Label: DG

EAN: 028948382422

Das West-Eastern Divan Orchestra, von Daniel Barenboim und Edward Said 1999 gegründet, hat sich selbst zum 20. Geburtstag und Ludwig van Beethoven zu dessen 250. ein Live-Album geschenkt. C-Dur trifft auf A-dur, das Tripelkonzert auf die Symphonie Nr. 7.

Mit der Bezeichnung Legenden sollte man bekanntlich immer sehr vorsichtig und vor allem sparsam umgehen. Doch ich denke, ich irre nicht, wenn ich die Solistin und die beiden Solisten des Tripelkonzertes von Beethoven auf unserer CD der Woche als solche bezeichne, denn keine Geringeren als Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma und Daniel Barenboim haben sich im Oktober vergangenen Jahres die Bühne der Berliner Philharmonie mit dem West-Eastern Divan Orchestra geteilt. Seit mittlerweile Jahrzehnten Fixsterne am Klassikhimmel entführen sie uns hier mit Beethoven in eben jenen. Der glasklare, feine Ton des Cellisten Ma und der bekannt kräftige Zugriff der Geigerin Mutter, herrlich wie sie vor allem im zweiten Satz nach der großen Cello-Kantilene mit den Klavierklängen von Barenboim verschmelzen. Musikalische Freiheit pur.

Neben dem Tripelkonzert von Beethoven erklingt seine 7. Symphonie in A-Dur, die das West-Eastern Divan Orchestra ebenfalls auf seiner Tour zum 20-jährigen Bestandsjubiläum im Gepäck hatte. Hier wird, aus heutigen Hörgewohnheiten, ein bisschen dick aufgetragen und an so mancher Stelle, der Einleitung des 1. Satzes z.B., würde ich mir doch ein bisschen mehr Zug nach vorne wünschen. Aber im Großen und Ganzen auch hier eine gelungene und würdige Aufnahme zum eigenen 20er und Beethovens 250er. Legenden ja, legendär – vielleicht nicht ganz. (mg)