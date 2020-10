Beethoven: Violinkonzert Op.61.

Interpret: Daniel Lozakovich, Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev

Label: DG

EAN: 028948389469

Im Sommer 2016, also kurz nach seinem 15. Geburtstag unterschrieb der Geiger Daniel Lozakovich einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon, was ihn damals zum jüngsten Mitglied der Grammophon-Familie gemacht hat. Mit seinem dritten Album legt er nun seinen Beitrag zum Beethovenjahr 2020 vor.

Beim Moskauer Neujahrskonzert des Jahres 2015 haben Daniel Lozakovich und Valery Gergiev das erste Mal zusammen musiziert. Offenbar eine schicksalshafte Begegnung, denn nur Monate später kam es zu einer weiteren Zusammenarbeit beim Moskauer Osterfestival, wo sie erstmals gemeinsam Beethovens Violinkonzert gespielt haben. „Ich glaube, dass Maestro Gergiev und ich dank Beethovens Konzert eine ganz besondere Beziehung zueinander entwickelt haben“, sagt der junge Geiger über diese Zusammenkunft, der noch viele weitere folgen sollten, und wenn ich mir nun die gemeinsame CD mit eben diesem Konzert anhört, kann ich dieser Aussage als Außenstehender nur zustimmen.

Daniel Lozakovich ist in diesem Jahr 19 geworden, ein Alter, in dem viele Menschen weltweit gerade in ihrer Umbruchsphase sind, sich entscheiden, welchen weiteren Lebensweg sie gehen wollen. Hier ist der Weg klar und wenn man sich nun sein Spiel in Beethovens Op.61 anhört, vergisst man sofort, wie jung der Solist eigentlich noch ist. Nun ist Alter an sich keine Kategorie, Reife jedoch schon, und Lozakovich strahlt mit jeder Faser seines Spiels mit jedem Ton eine verblüffende Reife aus. Er steht im wahrsten Sinne des Wortes, über der Musik, gestaltet seine eigene Interpretation und spielt einfach, wenn ich das so sagen darf, berückend schön. Valery Gergiev wiederum, der energische Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, begleitet behutsam und lässt dem jungen Solisten alle Freiheiten, die dieser braucht. Mit einem Wort: Wow! (mg)