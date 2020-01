Beethovens „Erste“

Martin Haselböck führt immer am 4. Samstag im Monat durch das Orchester-Werk Ludwig van Beethovens. Die Sendereihe ist an den Konzertzyklus des Orchesters Wiener Akademie angelehnt: RESOUND Beethoven. Haselböck versucht mit seinem Orchester die Werke an genau den Orten der Uraufführung aufzuführen. Im Sendestudio erzählt er über die Aufnahmen und erklärt Hintergründe der Kompositionen.

In der ersten Ausgabe im neuen Jahr – dem eigentlichen Beethoven-Jahr – präsentiert Martin Haselböck Beethovens 1. Symphonie und einen Ausschnitt aus seinem 1. Klavierkonzert, das verwirrenderweise aber in der Aufzählung die Nummer 2 trägt…

Zu hören ist der Flügel von Conrad Graf, der im Beethovenhaus Baden ausgestellt ist und auf dem Beethoven nachgewiesen mehrfach gespielt hat. Nach umfangreicher Restaurierung durch Gert Hecher, konnte Gottlieb Wallisch auf diesem Instrument konzertieren. Alle Konzerte wurden aufgenommen und werden im Laufes des Beethoven-Jahres auf CD veröffentlicht. In dieser Sendung feiern die Ausschnitte ihre internationale Radiopremiere!!

TIPP: Die Klavierkonzerte live erleben!

© Andrej Gril