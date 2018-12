Home Rubato Behles schönste Weihnachtslieder.

Dass Daniel Behle nicht nur herausragender Tenor ist, sondern auch als Komponist sehr erfolgreich reüssiert, hat er bereits mit seiner Winterreise-Bearbeitung und seinem „Hamburg-Album“ bewiesen. Nun legt er mit „Meine schönsten Weihnachtslieder“ noch eins drauf und präsentiert auf der neuen CD 23 Lieder (plus 3 Instrumentalwerke) in völlig neuem Gewand. Teilweise ist er dabei sehr nahe am Original geblieben, teilweise entfernrt er sich sehr weit davon. Unterstützt wird er, wie auch schon zuvor, vom Oliver Schnyder Trio. Mit dabei sind diesmal aber auch der Percussionist Andreas Berger, der Akkordeonist Alexander Kualionok und der Gitarrist Takeo Sato. Michael Gmasz hat einen kurzen Wienaufenthalt Daniel Behles für ein Konzert in der Kammeroper genutzt und ihn sowie den Gitarristen und den Akkordeonisten zu dieser neuen CD befragt.