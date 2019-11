Fokus Belgien!

Diesmal steht Belgien im Mittelpunkt. Vieles, was in der Orgelwelt unter „französisch“ läuft, kommt eigentlich aus diesem Land. Das betrifft César Franck, Joseph Jongen, Flor Peeters, Jaques Lemmens und noch einige andere. Die Farbenpracht der frankophonen Orgel kommt in gewisser Weise aus dieser Überschneidungsregion von niederländischen und altfranzösischen Klangkonzepten. Eine Sendung von und mit Orgelfreak Peter Planyavsky.

