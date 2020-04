Home Lebenswege Ben Segenreich.

Der legendäre ORF-Korrespondent in Israel spricht über seinen journalistischen Werdegang. Ursprünglich war der studierte Mathematiker, Physiker und Wirtschaftsstatistiker als Computerexperte in der Datenverarbeitung tätig. In der Sendung von Stefan Hauser kommt er auch auf den israelisch-palästinensichen Konflikt zu sprechen.

Buchtipp: