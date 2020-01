Home Perspektiven Benachteiligte Kinder stärken. – Caritashilfe in Rumänien.

In Siebenbürgen und in Transsylvanien bekommen Kinder aus armen Romafamilien Unterstützung. In Caritasheimen und Tageszentren erhalten Sie ein warmes Essen, Kleidung und Lernhilfe. Eine Reportage im Rahmen der aktuellen Kinderkampagne der österreichischen Caritas für Osteuropa. Gestaltung: Stefan Hauser.

Das Engagement der österreichischen Caritas in Rumänien begann kurz nach der Revolution. Erst wurde Nothilfe in dem von Nicolae Ceausescu (1918-1989) ein Vierteljahrhundert lang geknechteten Land geleistet, danach begannen nachhaltige, kontinuierliche Projekte diözesaner Organisationen.

Die Caritas bittet im Zuge ihrer Osthilfe-Kampagne um Spenden: Mit 20 Euro im Monat schenken Geldgeber einem Kind täglich eine warme Suppe im Kinderzentrum; für 50 Euro kommen dazu Lernbetreuung, pädagogische Förderung und Freizeitgestaltung im Kinderzentrum dazu. (Caritas-Spendenkonto: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560, BIC GIBAATWWXXX, Kennwort „Kinder in Not“; Online-Spenden: www.caritas.at/kinder)