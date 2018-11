Home Spezial Benefizkonzert mit Clemens Unterreiner

LIVEÜBERTRAGUNG AUS DER LUTHERISCHEN STADTKIRCHE

Dienstag, 4. Dezember 2018, 19.00 Uhr*

Moderation: Christoph Wellner

Staatsopernbariton Clemens Unterreiner und seine Ehrengäste singen und lesen für diee HILFSTÖNE. Die Lutherische Stadtkirche hüllt sich jedes Jahr in weihnachtliche, friedvolle Stimmung und bietet eine wunderbare Kulisse und besinnliche Zeit mit Stars und Publikumslieblingen der Oper, Theater und Konzertpodien. Der Reinerlös geht wie jedes Jahr an die HILFSTÖNE – Musik für Menschen in Not.



Heuer mit dabei sind u.a.

Renate HOLM

Günther GROISSBÖCK

Stephanie HOUTZEEL

KSch. Peter MATIC

Linda WATSON

Gamba: Maddalena del GOBBO

Harfe: Anneleen Lenaerts – Wiener Philharmoniker

Bratsche: Hans Peter OCHSENHOFER – Wiener Philharmoniker

Violine: Yuri REVICH

Trompete: Christof Zellhofer

Blechbläserensemble: Solotubist der Wiener Philharmoniker Paul HALWAX und das MUK.wien.brass

Chor: André COMPLOI und cantus iuvenis

Am Blüthner Flügel: Musikalischer Studienleiter der Wiener Staatsoper Thomas LAUSMANN

* Wir bitten um Verständnis, dass die Oper „Aci und Galatea“ von Johann Gottlieb Naumann mit etwas Verspätung um ca. 20.30 Uhr beginnt.