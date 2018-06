Als französischen Mendelssohn, so könnte man Benjamin Godard wohl bezeichnen. Das einstige Wunderkind auf der Geige (den letzten „Virtuosenschliff“ erhielt er von Vieuxtemps) wurde 1887 Lehrer am Pariser Konservatorium und schrieb – konservative Werke im Stile Mendelssohns und Schumanns. Von Godard sind sechs Opern, fünf Symphonien, ein Klavier- und zwei Violinkonzerte, über 100 Lieder und zahlreiche Kammermusik- und Klavierstücke erhalten geblieben, doch obwohl er 1895 erst 45jährig starb, hatte er sich und seine Musik längst selbst überlebt. Hört man heute seine Werke fühlt man sich tatsächlich eher an das Deutschland der 1830er bis 50er Jahre erinnert als an das Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Interessant an den 20 Pièces, op. 58 ist, dass Godard diese Miniaturen jeweils einem anderen Adressaten widmete und so bewusst eine sehr heterogene Sammlung vorlegte. Für den Unterricht gedacht, wählte Godard unterschiedliche Schwierigkeitsstufen (von einfach bis virtuos) und verschiedene musikalische Vorbilder (Bach, Chopin, Schumann, Mendelssohn) und schreckte auch vor dem Einsatz populärer Kinderlieder nicht zurück, um seinen Klavierzyklus lehr- und abwechslungsreich zu gestalten – auch wenn er seinen Schülern harmonische und technische Finessen beibringen wollte. Alessandro Deljavan nahm sich Godards Lehrwerk zur pianistischen Brust und präsentiert einen facettenreichen Komponisten, der sehr oft an sein liebstes Vorbild, Mendelssohn, gemahnt.