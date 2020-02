Home Rubato Benjamin Herzl.

Der Geiger Benjamin Herzl ist in dieser Saison Featured Artist der Jeunesse. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie hat er die Musik so natürlich wie eine Sprache gelernt. Bald kamen die ersten Erfolge, mit 13 Jahren das Debüt beim Internationalen Mozart-Fest Mannheim, ein Jahr später der Erste Preis beim europäischen Wettbewerb A. u. V. Marcosig in Gorizia. Mittlerweile ist der Salzburger gern gesehener Gast bei Festivals wie der Loisiarte, dem Mozart Festival Havanna oder bei der Internationalen Stiftung Mozarteum in seiner Geburtsstadt. Benjamin Herzl ist live zu Gast im Studio bei Marion Eigl.

(c) Andrej Grilc