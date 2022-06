Home Rubato BERGfest im Reaktor.

Das BERGfest des Alban Berg Ensemble Wien ist von Kärnten in den Reaktor in Wien gewandert. Warum das so ist und was am kommenden Wochenende an Kammermusik geboten wird, verrät der Cellist und Moderator der Konzerte Florian Berner live im Studio bei Musikchefin Ursula Magnes.

