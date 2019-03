Home CD der Woche Berlioz: Harold en Italie, Nuits d’été.

Interpret: Les Siècles, Tabea Zimmermann, Stéphane Degout, François-Xavier Roth

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020935743

Bevor die großen und auch kleineren Labels in Hinblick auf das Jahr 2020 ihre Kataloge ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven ausrichten, gibt es 2019 auch andere Jubiläen bzw. Gedenktage, die zu großartigen Neuaufnahmen veranlasst haben. Ein solcher Gedenktag war der 150. Todestag von Hector Berlioz am 8. März, der François-Xavier Roth und Les Siècles zu ihrer jüngsten Aufnahme verleitet hat.

François-Xavier Roth und die Musikerinnen und Musiker seines Ensembles Les Siècles gehören zu jenen, die sich zwar mit historischer Aufführungspraxis beschäftigen, diese jedoch nicht ausschließlich auf die alte Zeit beschränken. Waren es zuletzt die großen Tondichtungen und Tonmalereien von Ravel und Debussy, so widmet sich Roth auf seiner aktuellen CD zwei ganz unterschiedlichen Werken von Hector Berlioz. Harold en Italie, die große sinfonische Dichtung mit Solobratsche und die Nuits d’été, der erste Liederzyklus mit Orchesterbegleitung überhaupt.

Wird Harold in Italien in Musikerkreisen gerne als der längste Bratschenwitz der Geschichte bezeichnet, so beweist diese Aufnahme, dass hinter diesem Werk doch viel mehr steckt, als ein verhindertes Bratschenkonzert. Packend von Beginn an, klanglich transparent, mit einer großartigen Tabea Zimmermann an der Solobratsche, mal weinend, mal lachend, mal träumend oder mal singend. Apropos Singen – Stéphane Degout erweist sich als Idealbesetzung für Berlioz‘ Sommernächte op. 7. Ein französischer Bariton mit starkem Ausdruck, hoher Intensität aber auch der dazugehörigen Noblesse. Die Orchesterbesetzung ist hier, im Gegensatz zum Harold, von Berlioz eher klein gewählt, um dem Sänger den nötigen Rückhalt zu geben, ihn jedoch nicht klanggewaltig zu erdrücken. So entsteht eine Ausgewogenheit, die sicher auch auf das originale Instrumentarium aus Berlioz‘ Zeit zurückzuführen ist. (mg)