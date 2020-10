Home Rubato Leonard Bernsteins Erben?

Was bleibt eigentlich vom musikalisch künstlerischen Erben Leonard Bernsteins? Das fragt sich Musikchefin Ursula Magnes einen Tag vor dem 30. Todestag des Amerikaners, der 1948 zum ersten Mal in Wien auftrat und mit einiger Skepsis von den Wiener Symphonikern empfangen wurde. Aus der Aufführung seiner ersten Symphonie Jeremiah wurde gleich einmal nichts. Jahrzehnte später galt Leonard Bernstein als eine Art Held der Stadt, everybody’s darling gewissermaßen. Man wusste und bemerkte es, wenn er hier war. Zu Wort kommen auch KS Christa Ludwig, der ehemalige Konzertmeister der Wiener Philharmoniker Rainer Küchl, Thomas Angyan und Bernsteins älteste Tochter Jamie Bernstein, die 2018 anlässlich eines Symposions über ihren Vater in Wien war.