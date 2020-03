Home Spezial Eine flotte Musical-Revue.

Eigentlich hätten wir am Palmsonntag die Sendereihe Musical in Mörbisch – die Kunst der Unterhaltung beginnen wollen, in Kooperation mit den Seefestspielen Mörbisch. Daraus wird vorerst nichts. Wir freuen uns auf die West Side Story 2021 auf der Seebühne. Zur Aufmunterung hat sich Musikchefin Ursula Magnes eine flotte Musical-Revue rund um Leonard Bernstein überlegt. Fei nach dem Motto: Someday, Somehow, Somewhere!