Interpret: Lemieux, Rana, Sierra, Barstow; Orchestra, Coro e Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pappano

Label: Warner Classics

EAN: 190295661588

Leonard Bernstein würde am 25. August 2018 seinen 100. Geburtstag feiern. Viele Aufnahmen des Meisters selbst wurden aus diesem Anlass aus dem Archiv gehoben, viele von anderen Künstlerinnen und Künstlern neu gestaltet. Als Seltenheit aus dem großen Oevre sticht dabei die Gesamtaufnahme der drei Symphonien unter Antonio Pappano hervor.

„Dieses CD-Set ist ein Weg, Leonard Bernstein zu danken. Seine Sinfonien werden leider nirgendwo sehr oft aufgeführt: Aufgrund des „Fluchs“ der Popularität von West Side Story stehen seine anderen Werke irgendwie in deren Schatten. Aber es herrscht eine solche Aufrichtigkeit in diesen Werken, für mich vor allem in der 1. Sinfonie, der „Jeremiah“-Sinfonie. Ich halte diese Kompositionen im wahrsten Sinne des Wortes für aufschlussreich, insofern, als ich meine, dass Bernstein in ihnen mehr von sich selbst offenbart als etwa in Candide oder West Side Story.“ Diese einführenden Worte findet Dirigent Antonio Pappano zu Beginn des Beihefttextes zu seiner neuen CD, mit den 3 Symphonien und Prelude, Fugue and Riffs von Leonard Bernstein. Und er hat damit in mehrerlei Hinsicht Recht, denn die Symphonien werden tatsächlich kaum gespielt und der angesprochene „Fluch“ der Popularität eines bestimmten Werkes hat ja mit Blick auf die Musikgeschichte auch andere Meister ereilt.

Bernstein selbst hat seine drei Symphonien noch mit der Accademia Nazionale di Santa Cecilia gespielt, einem Orchester dem er eng verbunden war und das ihn 1983 auch zum Ehrenpräsidenten ernannt hat. Und diesen Geist spürt man nach wie vor, nicht nur in der angesprochenen Jeremiah-Symphonie, sondern auch den beiden anderen symphonischen Werken. Die Musikerinnen und Musiker legen sich „ins Zeug“ um dem Andenken gerecht zu werden und so entstand eine spannungsgeladene, klanglich aufregende und teils sicher beispielhafte Einspielung. Eine hervorragende Möglichkeit, den Komponisten Leonard Bernstein, abseits von Maria, Mambo oder Glitter and be gay kennenzulernen! (mg)