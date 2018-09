Interpret: de Niese, Umphress, Gunn, LSO, Rattle

Label: LSO Live

EAN: 822231181323

Nach „On the Town“ haben Leonard Bernstein, Betty Comden und Adolph Green im Jahr 1953 mit „Wonderful Town“ dem Big Apple, also New York, ein weiteres musikalisches Denkmal gesetzt. Simon Rattle hat dieses schwungvolle Musical anlässlich des 100. Geburtstages von Bernstein in Topbesetzung aufgenommen.

Fünfmal wurde die Geschichte rund um das Schwesternpaar Ruth und Eileen, auf ihrer Suche nach dem Glück und der großen Karriere, mit den begehrten Tony Awards ausgezeichnet. 559 Aufführungen standen am Broadway in der Uraufführungsfassung auf dem Programm, im Londoner West End wurde das Werk immerhin auch 207 Mal aufgeführt. Zu verdanken ist der Erfolg sicher den eingängigen, von Jazzelementen geprägten Melodien und den Hits, wie Ohio, One hundred Easy ways oder A little bit of Love. Ein Wiederhören mit den unvergessenen Stücken gibt es jetzt mit Danielle de Niese, Alysha Umphress, Nathan Gunn und dem London Symphony Orchestra unter Simon Rattle.

Simon Rattle hat in den vergangenen Jahren schon des Öfteren bewiesen, dass ihm die Beschäftigung mit Swing- und Jazzelementen liegt und Spaß macht, denken wir nur an seine Aufnahmen mit der London Sinfonietta. Und diese beschwingte Grundstimmung bringt er auch in die vorliegende Aufnahme von Wonderful Town mit seinem LSO ein. Danielle de Niese passt stimmlich bestens zu ihrer „Bühnenschwester“ Alysha Umphress, die in den letzten Jahren große Erfolge sowohl auf dem Broadway, als auch Off-Broadway gefeiert hat. Zwei Superstars, die sich hörbar wohlfühlen und ihren Emotionen wie Sehnsucht, Liebe und Witz in ihren Solostücken und Ensembles freien Lauf lassen. Die Baritone Nathan Gunn und Duncan Rock sowie der Tenor David Butt Philip und der Bass-Bariton Ashley Riches in den führenden Männerrollen, sowie einige weitere Damen und Herren in den kleineren Partien, ergänzen eine tolle Ensembleleistung! (mg)