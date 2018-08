Home Schwerpunkt Bernstein forever.

Am 25. August 1918 wurde Leonard Bernstein als Louis Bernstein in Lawrence, Massachusetts, geboren. Er wurde Musiker. Auch gegen den anfänglichen Widerstand seines Vaters Samuel Bernstein, der ihn lieber in der mühevoll wie erfolgreich aufgebauten Samuel Bernstein Hair Company denn als Musiker gesehen hätte. Der Rest ist Geschichte. Leonard Bernstein wirkte als eine der prägensten Musikerpersönlichkeiten des 21. Jahrhunderts: als Pianist, als Dirigent, als Komponist, als Lehrer und legendärer Musikvermittler im US-Fernsehen.

Seine Beziehung zu Wien und Österreich war anfänglich schwierig, dann umarmend euphorisch. Wie sehr Leonard Bernstein ein internationales Künstlerleben führte, zeigt auch The Bernstein Centennial Celebration at Tanglewood an seinem 100. Geburtstag in Tanglewood, wo Bernsteins Karriere begann und wo er später selbst als Lehrer Generationen von Musikerinnen und Musikern prägte. Neben vielen internationalen Stars und Wegbegleitern werden unter anderem auch Mitglieder der Wiener Philharmoniker das Boston Symphony Orchestra verstärken.



Der Bernstein-Schwerpunkt auf radio klassik Stephansdom umfasst den Interpreten und Komponisten Bernstein gleichermaßen. Letzterer steht ja oft im Schatten des glanzvollen Dirigenten und der Musik zum Musical und unübertrefflichen Welthit West Side Story, uraufgeführt 1957 in New York. Aber wer hat schon A White House Cantata nach Szenen aus 1600 Pennsylvania Avenue im Ohr, oder die neue Aufnahme von A Quiet Place mit Kent Nagano, Bernsteins letztem Versuch „die amerikanische Oper“ zu schreiben. Ausschnitte gibt es auch aus der neuen Aufnahme von Mass mit Yannick Nézet-Séguin, komponiert anlässlich der Eröffnung des John F. Kennedy Center in Washington 1971. Und unverzichtbar sind jene Aufnahmen eigener Werk, die Leonard Bernstein mit dem Israel Philharmonic Orchestra realisierte, dem er sich ein Leben lang sehr verbunden fühlte.

Spannend und nicht so bekannt sind auch die amerikanischen Decca-Aufnahmen mit dem New York Stadium Orchestra aus dem Jahr 1953; oder Leonard Bernstein als Klaviersolist und Mozart-Interpret mit den Wiener Philharmonikern in den Wiener Sofiensälen 1966 oder als Solist des Klavierkonzerts in G-Dur von Maurice Ravel mit dem Orchestre National de France 1975 in Paris.

Auch der Star Track bringt von 20. bis 26. August etwas Besonderes: die Weltersteinspielung musikalischer Geburtstagsgrüße zum 70. Geburtstag 1988. Beigesteuert von seinen Komponistenkollegen Luciano Berio, Leon Kirchner, Jacob Druckman, Lukas Foss, John Corigliano, John Williams, Tōru Takemitsu oder William Schuman. Eine Hommage an den musikalischen Weltbürger Leonard Bernstein.

19. bis 31. August 2018