„Berufung als Chefsache"

Der gebürtige Waidhofner Pater Siegfried Maria Kettner übernimmt mit Mitte August die Leitung der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Im Sommergespräch kommt er auf die Herausforderungen, die ihn in dieser neuen Funktion erwarten zu sprechen. So ist das Thema der Berufung nun in seiner Verantwortung. Stefan Hauser spricht mit ihm aber auch über bittere menschliche Verluste, die der Orden in Österreich durch Corona verkraften muß.