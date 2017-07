Home Marienkron Betreutes Abnehmen

Die Bilder klaffen weit auseinander: Ein übersteigertes Schlankheits- und Schönheitsbild in den Medien trifft auf das zunehmende Übergewicht der Bevölkerung. Das bestätigen auch Studien zur Gesundheit. Doch wie nimmt man am besten ab, bei der Vielzahl an Angeboten? Ein neues Programm zum Abnehmen in Wien verspricht: Keine Verbote, normales Essen und auch die Seele kommt dabei nicht zu kurz.



