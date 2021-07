Home Perspektiven Sommergespräche Bettina Erl.

Bettina Erl leitet seit 2019 die „Junge Kirche“ der Erzdiözese Wien. Im Sommergespräch fordert Sie mehr Geld für die Kinder- und Jugendarbeit, erzählt warum ihr das Flüchtlingsthema ein Anliegen ist und warum Frauen Zugang zu allen Weiheämtern bekommen sollten. Das Sommergespräch wurde gestaltet von Georg Gatnar.

Über Bettina Erl:

Bettina Erl wurde 1986 in Oberösterreich geboren und ist auch dort aufgewachsen. Das Fachtheologiestudium hat sie in Wien absolviert und 2012 abgeschlossen. Ihre Diplomarbeit verfasste sie zum Thema „Die Bedeutung des christlichen Gebets im interreligiösen Dialog“. Von 2012 bis 2015 war sie dann als akademische Pastoralassistentin in der Pfarre Breitenfeld tätig, bevor sie in die Caritas wechselte. Dort ist sie bis heute tätig, derzeit noch als Teamleiterin für die Mobile Flüchtlingsbetreuung Niederösterreich.

Neben der theologischen und pastoralen Ausbildung sowie ihrer Leitungserfahrung bringt Bettina Erl einige weitere wichtige Kompetenzen für ihre zukünftige Tätigkeit als Leiterin der Jungen Kirche mit: So ist sie etwa akademische Referentin für Interkulturalität und Kommunikation, ausgebildete Projektmanagerin und Mediatorin.

Die Junge Kirche

Die Junge Kirche ist die Servicestelle der Erzdiözese Wien für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Ihr wichtigster Auftrag ist es, Personen zu unterstützen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in Pfarren und Gemeinschaften für Kinder und Jugendliche engagieren und mit ihnen Kirche gestalten und den Glauben verkünden. Dafür entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jungen Kirche konkrete Angebote zur Ausbildung, Begleitung und Vernetzung. Auch Kath. Jungschar und Kath. Jugend sind Teil der Jungen Kirche.

Das multidisziplinäre Team der Jungen Kirche setzt sich aus ungefähr 50 Personen zusammen, die an neun unterschiedlichen Standorten tätig sind. Der Hauptstandort befindet sich in Wien am Stephansplatz. Eine vollständige Übersicht über die Servicestelle und ihre Angebote gibt es auf der Homepage www.jungekirche.wien.

Neuer Youtube-Channel wartet auf Abonnenten

