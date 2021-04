Woche 19. bis 24. April 2021 – Die Brotrede Jesu

Mag.a Bettina Erl leitet die Junge Kirche der Erzdiözese Wien. Darunter fällt die organisatorische Leitung der Dienststelle. Außerdem ist sie vor allem in der strategischen Weiterentwicklung der Jungen Kirche, dem laufenden Veränderungsmanagement sowie im Bereich der pastoralen Innovationen verantwortlich.

Bettina Erl wurde 1986 in Oberösterreich geboren und ist auch dort aufgewachsen. Das Fachtheologiestudium hat sie in Wien absolviert und 2012 abgeschlossen. Von 2012 bis 2015 war sie als akademische Pastoralassistentin in der Pfarre Breitenfeld tätig, bevor sie in die Caritas wechselte. Dort war sie als Teamleiterin für die Mobile Flüchtlingsbetreuung Niederösterreich tätig.

Neben ihrer Qualifikation als Theologin ist sie auch akademische Referentin für Interkulturalität und Kommunikation, ausgebildete Projektmanagerin und derzeit in einer Ausbildung für Mediation und Konfliktlösung.

Montag, 19. April 2021

(Joh 6, 22-29)

Dienstag, 20. April 2021

(Joh 6, 30-35)

Mittwoch, 21. April 2021

(Joh 6, 35-40)

Donnerstag, 22. April 2021

(Joh 6, 44-51)

Freitag, 23. April 2021

(Joh 6, 52-59)

Samstag, 24. April 2021

(Joh 6, 60-69)

