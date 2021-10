Bettina Glatz-Kremsner ist Chefin der Casinos Austria und seit über 30 Jahren bei den Österreichischen Lotterien. Aufgewachsen ist sie in Budapest. Ihre Eltern sind mit der damals Dreijährigen nach Ungarn gezogen. „Es war das kommunistische Ungarn“, erzählt sie. Das habe ihre spätere Karierre geprägt, weil sie „mit dem Selbstverständnis aufgewachsen ist, das alle Frauen arbeiten und auch Spitzenpositionen innehaben“.

Als ihren größten Erfolg bezeichnet sie, dass es ihr gut gelungen sei, Familie und Kariere unter einen Hut zu bringen: „Was nicht immer leicht ist.“

Politisch schafft es Bettina Glatz-Kremsner in eine hohe Position: Knapp zwei Jahre ist sie Vizechefin der ÖVP, Parteiobmann-Stellvertreterin von Sebastian Kurz. Danach wird sie Generaldirektorin der Casinos Austria.

Ihre Karriere sei kein Spaziergang gewesen, betont sie: „Es gab viele Stoplersteine. Aber ich habe gelernt, dass man nach jedem Hinfallen und vor allem nach jedem Wiederaufstehen sehr, sehr viel dazulernt.“

Die Affäre rund um die Casinos Austria geht auch an Bettina Glatz-Kremsner nicht spurlos vorüber. Die Justiz ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. „Für mich ist ausschlaggebend, dass ich ein absolut gutes Gewissen habe, und dass ich aus meiner Sicht immer zum Wohle des Unternehmens gehandelt habe.“

Nächstes Jahr feiert Bettina Glatz-Kremsner ihren 60er und zieht sich als Chefin der Casinos Austria zurück.

Foto: Christof Wagner