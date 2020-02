Glaube, Hoffnung, Liebe.

„Tempora mutantur nos et mutamur in illis – Die Zeiten ändern sich, und wir uns in ihnen.“ Dem ersten Teil dieses lateinischen Spruches wird man gelegentlich zustimmen. Beim zweiten ist sich Kammersänger Hans Peter Kammerer nicht so sicher. Schon die ältesten schriftlichen Zeugnisse der Menschen, die uns überliefert sind, zeigen uns eines: wir leben in einer sich stets wandelnden Welt. Der Mensch selbst aber ist offenbar seit jeher und bis heute bewegt von den gleichen archaischen Themen: dem Glauben, der Hoffnung, der Liebe. Drei große Begriffe, die dementsprechend auch in der Liedkunst ihren Niederschlag finden. Lassen Sie sich mitbewegen und freuen Sie sich auf Lieder von Johannes Brahms, Franz Schubert, Franz Xaver und Wolfgang Amadé Mozart, Hugo Wolf und Ludwig van Beethoven. Gesungen von Günther Groissböck, Christine Schäfer, Gundula Janowitz, Barbara Bonney, Peter Schreier, Régine Crespin, Franz Crass und Walter Berry.

