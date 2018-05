Home Opernsalon Olga Bezsmertna.

Am 21. April plauderte Ursula Magnes in den kulturaffinen Räumlichkeiten der Kanzlei Reich-Rohrwig Hainz im Dachgeschoss über den Dächern des 1. Wiener Bezirkes mit der sympathsichen ukrainischen Sopranistin Olga Bezsmertna: über ihren Weg nach Wien, ihre beiden Töchter, den Wunsch einmal die Tosca zu inszenieren, den Opernball und Engagements in ihrer Heimat, wo man das Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper „gerade entdeckt“. Als Einspringerin in großen Partien hat Olga Bezsmertna die Herzen des Wiener Opernpublikums ersungen. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung: Peter Schweighofer.