Ein Kabarett.

Am Faschingsmontag ziehen wir mit dem Radetzkymarsch gegen Fundamentalisten – humorvoll – in den Kampf; und mit einem Wienerlied soll das Lehramt der katholischen Kirche durchschauet werden („Woan die Bibel des sogt, nutzt des gar nix…“)

Wir hören Ausschnitt aus einem Bibelkabarett von Elisabeth Birnbaum und Thomas Vogler, das Anfang des Jahres die Teilnehmenden der Österr. Pastoraltagung zum Lachen brachte.

Elisabeth Birnbaum war schon als Kind für die „G’stanzln“ in der Familie zuständig, erzählt sie im Interview mit radio klassik. Ihre Karriere als Sängerin hat sie mit 30 aufgegeben, und studierte Theologie. Seit einiger Zeit leitet sie das Österr. Katholische Bibelwerk. Und bietet u.a. den Kurs „Anleitung zur biblischen Inkompetenz“ an, ein Kabarettprogramm…

Eine „Achtung Bibel!“-Spezialsendung zum Faschingsmontag

Mo., 24. Februar 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Gestaltung: Stefanie Jeller



