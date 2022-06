Home Perspektiven Achtung Bibel Kennen Sie den Exodus-Blues?

Ein musikalisches Bibelkabarett von und mit Elisabeth Birnbaum.

Sie haben doch sicher Lieder gesungen auf ihren Reisen ins Gelobte Land, durch die Wüste oder nach Ninive! Davon ist die bibelfeste Kabarettistin Elisabeth Birbaum überzeugt. In ihrem musikalischen Bibelkabarett bringt sie „wiederentdeckte Originalversionen“ von Liedern, die heute besser bekannt sind als „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ oder „Junge, komm bald wieder“. Auch Reinhard Meys „Über den Wolken“ soll ursprünglich vom Propheten Ezechiel im Exil in Babylon gesungen worden sein…

Begleitet wird Elisabeth Birnbaum von Thomas Vogler am Akordeon und auf der Gitarre.

radio klassik bringt einen Mitschnitt von der Langen Nacht der Kirchen, am 10. Juni 2022, aus dem Österreichischen Katholischen Bibelwerk.

Montag, 27. Juni 2022, 17:30-17:55 Uhr.

Eine „Achtung Bibel!“–Spezialsendung Sendung, gestaltet von Stefanie Jeller