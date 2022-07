Home Perspektiven Kulturausflüge Die Melker Stiftsbibliothek.

100.000 Bücher zählt die Bibliothek des Benediktinerstiftes Melk, davon 1.800 Handschriften. In den nächsten 10 Jahren soll sie renoviert und damit für kommende Generationen bewahrt werden.

radio klassik Stephansdom hat die barocken Prunkräume des Stiftes besucht, Einblick in die Handschriftenkammer bekommen und im ältesten Buch der Bibliothek geblättert. Die Bibliothekarin Bernadette Kalteis uns eines der wertvollesten Fragmente und ein rätselhaftes Kräuterbuch gezeigt.

Und in einer Übersetzung einer hauswirtschaftlichen Schrift des Petrus Crescentius haben wir etwas übers Brotbacken vor 400 Jahren erfahren.

Mittwoch, 13. Juli 2022, 17.30- 17.55 Uhr.

Eine Sendung in der Reihe „Kulturausflüge“ von Stefanie Jeller.