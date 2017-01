Home Perspektiven „Bin i hoid draußen.“

Seit drei Jahren lebt die 53-jährige Anna auf der Straße. Im Winter bei härtesten Minusgraden. Der Schlafsack aus der Caritaseinrichtung Gruft hilft ihr beim Überleben. In der Gruft arbeitet Anna untertags in der Kleiderkammer, wärmt sich, kann sich pflegen und bekommt Essen. Für ihre Zukunft sieht Anna einen Lichtblick am Horizont. Eine Sendung von Stefan Hauser.