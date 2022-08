Mit Weitblick über die Donau, direkt im Schloss Persenbeug ist Birgit Francan aufgewachsen, denn sowohl ihre Mutter als auch die Großeltern waren dort als Dienstnehmer beschäftigt. Bereits in den heimatlichen Schlossgemäuern beginnt Birgit Francans Interesse fürs Lesen: „In meiner Familie hatte immer jemand gerade ein Buch in der Hand. Mein Großvater las leidenschaftlich gern historische Romane und hat mir oft daraus erzählt.“ Eigentlich wollte sie Historikerin werden, dann zog es sie doch in die Verlagswelt. Heute ist Birgit Francan Verlagsleiterin bei Ueberreuter.

Über ihre Buchtipps für den Sommer, ihre Schmöker-Lieblingsplätze und die Herausforderungen der Branche erzählt sie in den Lebenswegen. Und über die Lust am Lesen: Ob Literatur oder unterhaltsamer Liebesroman: „Ich halte nichts vom Bewerten, wichtig ist doch einfach, dass gelesen wird. Und Hauptsache, man tut es mit Freude!“

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: Barbara Wirl