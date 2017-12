Home Startseite Bischof Alois Schwarz

In einem Adventgespräch mit Anton Gatnar erzählt Bischof Schwarz, begleitet von Musik aus der von ihm herausgegebenen Weihnachts CD „Glanz strahlt von der Krippe auf“, über seine vielfachen Aufgaben als Bischof. Die katholische Kirche ist in Österreichs südlichstem Bundesland besonders aktiv. So betreibt sie eine internationale Schule, Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen; und die Zweisprachigkeit vieler Pfarren in Unterkärnten erfordert besondere Ausbildung der eingesetzten Priester. Einfühlsam erläutert Bischof Schwarz die Adventzeit und führt hin zum bevorstehenden Weihnachtsfest.