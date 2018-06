Home Lebenswege Bischof Wilhelm Krautwaschl

Die Diözese Graz-Seckau feiert ihr 800jähriges Bestehen. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl fasst in einem Gespräch mit Chefredakteur Christoph Wellner die bisherigen Feierlichkeiten zusammen, die am 23. Juni ihren Höhepunkt in einem Jubiläumsfest mit acht Bühnen und fünf Ausstellungen und einem Festgottesdienst am 24. Juni finden. Bischof Krautwaschl versucht auch zu erklären, was man als Bischof in der Steiermark unbedingt wissen und worauf man bei Visitationen acht geben muss.