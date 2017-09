Home Angerichtet Bistro Roots

Das Bistro und Restaurant Roots ist ein Platz, an dem sich drei junge Männer und erfahrene Gastronomen ihren Traum vom ersten eigenen Lokal erfüllten. Der Name „Roots“ steht dabei nicht nur für die liebevolle Küche und gemütliche Wohnzimmeratmosphäre, mit denen das kleine Bistro seine Gäste erwartet, sondern auch für Produkte, die zu einem großen Teil aus eigener Produktion stammen. Wie sie selbst sagen: „Wenn wir nicht in Wien in der Küche stehen, stehen wir am Feld.“

Daniel Kienpointner war für Sie vor Ort.

Bistro Roots

Schönbrunner Straße 32

1050 Wien

www.bistroroots.at