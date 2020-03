Home Liszt aus Raiding Blick in den Himmel…

Unter das Motto „Blick in den Himmel“ wurde vergangenen Oktober beim Liszt Festival in Raiding das Konzert des Liszt Festival Orchesters unter der Leitung von Intendant Johannes Kutrowatz gestellt. Am Programm standen Werke von Franz Liszt, Antonín Dvořák und Arvo Pärt. Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert einen Mitschnitt dieses Abends.

(c) Jeffrey T. Skrob jtsmedia

Vorschau: Franz Liszt – Angelus!