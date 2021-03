inspirisfilm

Insta Stories, Podcasts, Blogs – und all das was nun im Netz als Alternative oder Ergänzung zu den „traditionellen“ Medien Alltag geworden ist – Ist das eigentlich klassischer Journalismus? Werden klassische Medien und bekannte Marken im Laufe der Zeit verschwinden oder zumindest an Relevanz verlieren? Dazu sind heute drei Persönlichkeiten aus der Online-Welt bei Golli Marboe zu Gast.

Stefan Lassnig ist Jurist und Medienunternehmer und Geschäftsführer von Missing Link, dem größten Podcaster:innen-Netzwerk Österreichs. Er spricht beide Sprachen: jene der analogen Welt und jene der „Digital Natives“. Die Psychoanalytikerin, Autorin, evangelische Theologin und Pfarrerin Rotraud A. Perner spricht in ihren regelmäßig ausgesendeten „Briefen gegen Gewalt“ gesellschaftspolitische und sozialer Fragen an. Diese Publikation ist gleichermaßen Forschungsprojekt und Kommunikation. Der ehemalige Chefredakteur der Presse und der Wiener Zeitung Andreas Unterberger betreibt einen Blog, der sich unabhängig von Förderungen oder Mäzenen über Abonnenten und Werbung finanziert.

von links nach rechts: Andreas Unterberger; Rotraud A. Perner; Iris Haschek, Golli Marboe, Stefan Lassnig.

Content ist eine Kooproduktion von radio klassik Stephansdom mit VsUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, umgesetzt von inspiris Film.

