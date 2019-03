Interpret: Ophélie Gaillard, Sandrine Piau, Pulcinella Orchestra

Label: Aparté

EAN: 5051083141703

10 Jahre nach Fandango, der ersten Boccherini CD von Ophélie Gaillard, hat sich die Cellistin und mittlerweile auch Orchesterleiterin wieder mit Musik des italienischen Meisters beschäftigt. Gemeinsam mit dem Pulcinella Orchestra und auch mit der Sopranistin Sandrine Piau erkundet sie sein breites musikalisches Spektrum.

„Boccherini zwingt uns, Virtuosität neu zu konzipieren, nämlich als geistiges Exerzitium, oder auch als Tour de Force einer Koloratur, die ihre Arabesken mit der Anmut einer Nachtigall genau über dem allgegenwärtigen Abgrund der Tiefenlagen des Cellos vollführt“ So philosophiert Ophélie Gaillard im Beiheft ihrer neuen CD, wenn das Gespräch auf Luigi Boccherini kommt, der als Cellist und Komponist vom kleinen italienischen Städtchen Lucca aus die Welt für sich erobert hat.

Auf einer Doppel-CD spannt Ophélie Gaillard gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Pulcinella Orchesters und mit der Sopranistin Sandrine Piau einen weiten Gattungsbogen über das Schaffen Boccherinis. Von einer Sonate für Violoncello und Klavier über eines seiner insgesamt 113 Streichquintette und das ebenso klein besetzte Stabat Mater hin zu zwei Cellokonzerten und einer Symphonie für große Besetzung. Es ist ein spannendes Eintauchen in eine Welt italienischer Musiktradition, gepaart mit Einflüssen der Klassik deutscher und österreichischer Prägung und einem kleinen romantischen Ausblick in die musikalische Zukunft, also damals das 19. Jahrhundert. Ophélie Gaillard führt dabei stets stilsicher durch die einzelnen Werke, sowohl als Cellosolistin, als auch als Dirigentin, und sie beweist im Beiheft, dass ihre Leidenschaft für Boccherini weit über reines Interpretieren und Spielen hinausgeht. Ein Album mit Seele, ganz im Sinne Boccherinis, wenn er in einem Brief schreibt: „Musik ohne Affekte und Leidenschaften ist belanglos.“ (mg)