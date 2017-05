Home Schwerpunkt Bonjour und welkom – Belgische Woche.

Anlässlich des 80-Jahr Jubiläums des Concours musicale Reine Elisabeth in Brüssel, auch als Königin-Elisabeth-Wettbewerb bekannt, rufen wir auf radio klassik Stephansdom von 29. Mai bis 3. Juni eine Belgische Woche aus! Acht Jahrzehnte gehört der Wettbewerb vor allem für Violine und Klavier zu den bedeutendsten der Welt. Neben Gesang und einem begleitenden Kompositionswettbewerb findet heuer erstmals auch ein Wettstreit unter Cellistinnen und Cellisten statt. In Sachen Musik werfen wir einen Blick zurück in der Geschichte des Wettbewerbes und lassen legendäre Gewinner der letzten Jahrzehnte auftreten. Malcolm Frager, Yuzuko Horigome, Vladimir Ashkenazy, Miriam Fried oder Mikhaïl Faerman werden täglich um 09.05 Uhr mit ihren jeweiligen Finalkonzerten, die letztendlich zum Gewinn des Wettbewerbes geführt haben, zu hören sein.

In radio klassik am Nachmittag präsentieren wir Ihnen u.a. jenen Komponisten, der in der letzten magazin Klassik-Ausgabe in einem eigenen Portrait vorgestellt wurde. Auch er war mit dem berühmten Königin-Elisabeth-Wettbewerb eng verbunden – genauer gesagt war Joseph Ryelandt Teil des damaligen Organisationsteams. 1870 in eine adelige Familie hineingeboren und finanziell unabhängig, engagierte sich Ryelandt eigentlich nur zum Privatvergnügen im öffentlichen Musikleben, aber auch als langjähriger Direktor des städtischen Konservatoriums in Brügge. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, den Komponisten als Symphoniker, Kammermusiker sowie als Schöpfer von großen geistlichen Werken kennenzulernen.

Auch unsere Vormittagsstunde Rubato wird sich in dieser Woche vermehrt mit Belgien beschäftigen, so freuen wir uns, dass wir gleich zu Wochenbeginn, am Montag den 29. Mai um 11.00 Uhr, den Belgischen Botschafter Willem Van de Voorde gemeinsam mit Anneleen Lenaerts, Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker, live im Studio begrüßen dürfen. Um den Königin-Elisabeth-Wettbewerb dreht es sich dann wieder ausführlich im Rubato am 1. Juni, mit Informationen aus erster Hand vom Wettbewerbspräsidenten Baron Jan Huyghebaert.

In Kurzbeiträgen, die in den jeweiligen Allegromagazinen in der Früh und am Abend zu hören sein werden, beschäftigen wir uns außerdem mit Belgischer Schokolade, machen einen Blick zum Hauptsitz der Europäischen Union, trinken einen Schluck Belgisches Bier und genießen noch die eine oder andere sündige Kleinigkeit.

Allegro Magazin am Morgen, 09.05 Uhr.

radio klassik Stephansdom am Nachmittag, 14.00 Uhr.

Rubato am 29. Mai und 1. Juni, jeweils 11.00 Uhr.