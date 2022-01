Die Wiener Volksoper bringt ab 15. Jänner eine der wichtigsten russischen Opern überhaupt in konzertanter Fassung auf die Bühne – Boris Godunow von Modest Mussorgsky. Ein schöner Anlass für Richard Schmitz, sich in der 239. Ausgabe von Per Opera ad Astra wieder einmal mit diesem Werk zu beschäftigen. Die Aufnahmen reichen zurück bis ins Jahr 1921 (!) mit legendären Bassisten und Baritonen wie Fjodor Schaljapin, Boris Christoff oder Hans Hotter. Es dirigieren u.a. Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Valery Gergiev oder auch Mstislaw Rostropowitsch.

Bild © Wiki Commons: Boris‘ Tod, bei der UA im Jahr 1874