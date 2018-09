Home Rubato Boston Symphony und Nelsons in Wien.

Im Wiener Musikverein gastiert am Montag und am Dienstag das Boston Symphony Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Andris Nelsons. Im Juli hat Ursula Magnes in Salzburg den viel beschäftigten Maestro zum Interview gebeten. Über Leonard Bernstein, Tanglewood und vor allem über die Musik von Dmitri Schostakowitsch. Eben erschien ja die dritte CD des Symphonien-Zyklus. Durch die Sendung führt Marion Eigl.