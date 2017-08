Home Operettenfenster Boule de neige.

In Jacques Offenbachs Operette „Boule de neige“ (dt.: Schneeball) von 1871 geht es nicht, wie man vermuten könnte, um fröhliche Wintervergnüglichkeiten; hinter dem titelspendenden Schneeball versteckt sich vielmehr ein Bär dieses Namens. In unserem Ausschnitt aus dem 3. Akt stiftet nämlicher Schneeball gehöriges Chaos bei einer Tischgesellschaft – was jedoch nicht weiter auffällt, da diese gerade damit beschäftigt ist, den Hausherrn zu vergiften. Bärenbändigerin Olga (Elizabeth Vidal) versucht gemeinsam mit dem London Philharmonic Orchestra und Operetten-Dompteur David Parry die Situation zu beruhigen.