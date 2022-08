Interpreten: Benjamin Bernheim, Orchestra des Teatro Comunale di Bologna, Frédéric Chaslin

Label: DG

EAN: 002894861954

Die Liste an international erfolgreichen französischen Tenören ist in den vergangenen Jahren durchaus überschaubar geworden. Einer sticht allerdings seit einigen Jahren heraus, nämlich Benjamin Bernheim. Nach seinem Debüt-Album 2019 legt er nun mit Boulevard des Italiens nach, und präsentiert eine teils ungewöhnliche Auswahl und Zusammenstellung an Arienmaterial. Michael Gmasz hat sich durchgehört.

An der Stimme von Benjamin Bernheim kann man sich nicht satthören – habe ich unlängst in einer Rezension eines Kollegen gelesen. Beim Anhören der neuen CD Boulevard des Italiens ist mir klargeworden, was der Kollege meint. Mal verträumt dahinschmelzend, dann wieder energisch auftrumpfend oder verzweifelt trauernd. Facettenreich wie die Rollen, in die Bernheim auf seiner neuen CD schlüpft, ist auch seine musikalische und gestalterische Herangehensweise. Er lässt sich auch schwer mit anderen Tenören unserer oder vergangener Zeit vergleichen, hat er doch seinen ganz eigenen Klang, sein ganz eigenes Timbre. Und das ist ja mittlerweile selten geworden.

Der CD-Titel Boulevard des Italiens bezieht sich weniger auf die gleichnamige Prachtstraße nahe der Pariser Opéra-Comique als viel mehr auf die Pfade und Wege, die italienische Opernkomponisten in der Französischen Hauptstadt beschritten haben. Puccini, Donizetti, Verdi und Mascagni, aber auch Cherubini und Gaspare Spontini sind mit ihren Vertonungen französischer Libretti vertreten. So manche, in der Italienischen Version, überaus bekannte Arie klingt hier in der Französischen Fassung anders und neu. Bei Verdis Don Carlos, von dem auch in Wien regelmäßig beide Fassungen erklingen, kennt man das, aber Verdis Arienklassiker „La mia letizia infondere“ aus der Oper I Lombardi, für Paris unter dem Titel Jérusalem bearbeitet, hier unter dem Titel „Je veux encor entendre ta voix“ lässt zwar Italianitá vermuten, atmet aber trotzdem die Luft der Grand Opéra. Wenn ich bei allem Lob doch auch eine kleine kritische Anmerkung machen darf, dann eine rein Technische. Denn so gut und spannend das Orchestra Comunale di Bologna unter Chaslin auch spielt, hin und wieder stimmt das dynamische Verhältnis zwischen Orchester und Solist nicht. Aber das ist bei einer solchen Produktion schon Jammern auf äußerst hohem Niveau. (mg)